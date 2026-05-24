БСЖ предупредила о фейковых журналистах — это экстремисты в эмиграции

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Белорусский союз журналистов предупредил о фейковых журналистах, которые звонят на белорусские предприятия и представляются сотрудниками белорусских СМИ.

Источник: Sputnik.by

«Экстремисты в эмиграции звонят на предприятия, представляются сотрудниками СМИ и выманивают информацию, чтобы потом переворачивать ее в нужную для себя сторону и делать очередные “сенсации”, — говорится в сообщении.

В БСЖ привели пример: молодому специалисту предприятия «Минскжелезобетон» позвонили фейковые журналисты, представившись сотрудниками телеканала ОНТ, и пытались вывести его на разговор о том, что ему мало платят. Однако работник предприятия ответил, что его все устраивает.

Как отличить настоящего журналиста от тех, кто просто прикрывается этим статусом? В БСЖ уточнили, что необходимо уточнять ФИО, должность и редакцию, затем проверить сайт редакции и контакты.

Уточняется, что просьба дать комментарий прямо сейчас — это уже повод насторожиться. А лучше всего давать комментарии не по телефону, а в онлайн-формате или через официальный запрос от издания.