Пашинян пообещал решить вопрос отмены виз между Арменией и ЕС в течение двух лет

В этом случае для поездок в Европу жителям республики понадобятся только паспорт и билет.

Источник: Клопс.ru

Армения и Евросоюз могут решить вопрос с безвизовыми поездками в течение двух лет. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его слова Интерфакс приводит в воскресенье, 24 мая.

«Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решён не позднее чем через два года. К тому времени вам останется только не забыть взять с собой паспорт и билет», — сказал глава страны на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании.

В МИД РФ заявляли, что Армения рискует лишиться привилегий в ЕАЭС, если под давлением Запада будет разрывать связи с партнёрами по СНГ и союзу.

