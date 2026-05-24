Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве стартует прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Предприниматели, получившие места, смогут торговать продукцией с 12 июня по 16 августа.

Источник: Национальные проекты России

Прием заявок на участие в летней торговой сессии ярмарок выходного дня в Москве пройдет с 25 по 29 мая, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Мероприятия проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ярмарки выходного дня состоятся с 12 июня по 16 августа. Принять участие смогут владельцы личных и фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. Всего будет предоставлено 430 торговых мест. Подробнее о подаче заявки можно узнать на сайте московских ярмарок.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что при обработке заявок используется технология блокчейна: все обращения фиксируются в системе и доступны для просмотра, что гарантирует прозрачность процесса и неизменность очередности заявок. Решение о предоставлении торгового места направят в личный кабинет заявителя не позднее 3 июня.

Места участникам дают бесплатно. Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.