В Москве стартует прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Прием заявок на участие в летней торговой сессии ярмарок выходного дня в Москве пройдет с 25 по 29 мая, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Мероприятия проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ярмарки выходного дня состоятся с 12 июня по 16 августа. Принять участие смогут владельцы личных и фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица. Всего будет предоставлено 430 торговых мест. Подробнее о подаче заявки можно узнать на сайте московских ярмарок.
В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что при обработке заявок используется технология блокчейна: все обращения фиксируются в системе и доступны для просмотра, что гарантирует прозрачность процесса и неизменность очередности заявок. Решение о предоставлении торгового места направят в личный кабинет заявителя не позднее 3 июня.
Места участникам дают бесплатно. Ярмарочные павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах, обеспечены системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.