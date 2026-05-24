В Тюмени пройдет Международная летняя карбоновая школа

Международная летняя карбоновая школа пройдет с 6 по 13 июля в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в вузе.
В программе — знакомство с Тюменским карбоновым полигоном, лабораториями ТюмГУ, открытые лекции, мастер-классы, а также культурные мероприятия. К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, соискатели, докторанты, студенты и все, кто интересуется карбоновой повесткой. Количество мест ограничено.
Участники школы смогут пройти обучение по программе повышения квалификации «Климатическое будущее: от устойчивых рисков к зеленой экономике» и другим программам ТюмГУ с выдачей удостоверения. Заявки на участие принимаются до 5 июня по ссылке либо на электронную почту Lsinfo@utmn.ru.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.