Сильные дожди и град накроют Волгоградскую область: рекомендации МЧС

По данным Главного управления МЧС России по Волгоградской области, начиная с 14−16 часов 24 мая и до конца суток 26 мая в отдельных районах региона прогнозируются сильные ливни, грозы с градом и резкое усиление ветра порывами до 20−25 метров в секунду.
Ведомство призывает граждан к осторожности. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу строго по пешеходному переходу, водителям — соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а при подъезде к школам и детским садам сбрасывать скорость.
Из-за угрозы падения конструкций нельзя находиться рядом с рекламными щитами и ветхими строениями, а также укрываться под деревьями. Автомобили советуют парковать подальше от опор энергоснабжения и освещения, линий электропередач, рекламных стендов и старых деревьев.
В случае происшествий спасатели просят немедленно звонить по номерам 101 или 112.
