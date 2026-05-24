Сильные дожди и град накроют Волгоградскую область: рекомендации МЧС

В Волгоградской области с 24 по 26 мая ожидается комплекс опасных метеорологических явлений — ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным Главного управления МЧС России по Волгоградской области, начиная с 14−16 часов 24 мая и до конца суток 26 мая в отдельных районах региона прогнозируются сильные ливни, грозы с градом и резкое усиление ветра порывами до 20−25 метров в секунду.

Ведомство призывает граждан к осторожности. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу строго по пешеходному переходу, водителям — соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а при подъезде к школам и детским садам сбрасывать скорость.

Из-за угрозы падения конструкций нельзя находиться рядом с рекламными щитами и ветхими строениями, а также укрываться под деревьями. Автомобили советуют парковать подальше от опор энергоснабжения и освещения, линий электропередач, рекламных стендов и старых деревьев.

В случае происшествий спасатели просят немедленно звонить по номерам 101 или 112.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о проблемах, которые угрожают пчеловодству региона.

