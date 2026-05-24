ВИА как культурное явление: новые песни о Крыме

В 70-х годах прошлого века в моду вошли так называемые вокально-инструментальные ансамбли. Музыка их была рассчитана, прежде всего, на молодых людей — это был наш, советский ответ западу.
Различных ВИА было очень много — только известных сотни по всей стране: одних «Орфеев» пять и «Скифов» — два коллектива. Свои ВИА были в городских и заводских домах культуры, при филармониях, концертных объединениях, в военных частях, совхозах, колхозах, вузах и школах. Они были профессиональными и самодеятельными.
В среднестатистическом ВИА было от шести до десяти человек: музыканты и несколько вокалистов. Использовали набор инструментов, характерный для нынешних поп и рок групп, а также классические и народные инструменты. В репертуаре обычно песни, написанные профессиональными музыкантами и поэтами, членами Союзов писателей и композиторов. Они не только о молодости и любви, но и патриотические, военные, песни о романтике труда и советских больших строек. В репертуар ВИА входили и песни про Крым — как главный курортный край СССР.
Один из первых ансамблей, появившихся в СССР, носил романтическое название «Голубые гитары». Оно имело банальное обоснование: первые инструменты группы были производства ГДР и именно голубого цвета, да еще и с перламутром. Шик!
«Голубые гитары» собирали аншлаги на всех площадках по всему Союзу. В разное время в ВИА играли и пели Роксана Бабаян, Аида Ведищева, Игорь Крутой, Александр Малинин.
В позднее время существования у «Голубых гитар» была и песня про город счастья:
«А город Ялта — ну это прямо сказка, в нем соберутся все мои друзья. Как хорошо, что есть на свете Ялта, как хорошо, что есть на свете я».
Еще один ВИА, в репертуаре которого есть популярная песня про Крым — «Веселые ребята». «Ребята» пели также такие широко известные песни как «Напиши мне письмо», «Как прекрасен этот мир», «Бродячие артисты». Песни для коллектива писали такие композиторские таланты как Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин, Давид Тухманов. Их музыка ложилась на стихи известнейших поэтов-современников. Именно в «Веселых ребятах» начинала петь Алла Пугачева.
В 1982 году Вячеслав Добрынин написал ритмичную мелодию о красотах полуострова, где «жизнь начинается сначала» и «станет невозможное возможным»:
«Качает лодку теплая вода, и брызги залетают на корму, и все, что вас тревожило, уходит без следа. “А где это?” — “А все это в Крыму!”.
Были известные ВИА и в Крыму. В 1975 году при Крымской филармонии в Евпатории появился ВИА «Крымские зори». Фирменным отличием коллектива от многих представителей жанра была экспрессивная манера исполнения патриотических песен солисткой Зоей Рудник.
В 1967 году в Калининграде был создан второй в СССР полностью женский ВИА «Балтийские чайки». Спустя пять лет они «перелетели» в Крым и стали называться просто «Чайки». Для «Чаек» писали Илья Резник и композитор Александр Муромцев. Свои концерты девушки всегда начинали песней «Крымские чайки».
Пожалуй, наибольшую известность в их исполнении получила композиция, которую «Чайки» посвятили 200-летию Симферополя. В нем о реалиях города-собирателя рассказано в нескольких куплетах, с упоминанием местных топонимов:
«Мой солнечный город мне близок и дорог, любой уголок, переулок любой. И доброй судьбою ты песней одною, родной Симферополь, я связан с тобой».