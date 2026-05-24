ВИА как культурное явление: новые песни о Крыме

В среднестатистическом ВИА было от шести до десяти человек: музыканты и несколько вокалистов. Использовали набор инструментов, характерный для нынешних поп и рок групп, а также классические и народные инструменты. В репертуаре обычно песни, написанные профессиональными музыкантами и поэтами, членами Союзов писателей и композиторов. Они не только о молодости и любви, но и патриотические, военные, песни о романтике труда и советских больших строек. В репертуар ВИА входили и песни про Крым — как главный курортный край СССР.