Энергетики «Россети Сибирь» в Красноярском крае работают в режиме повышенной готовности

Для оперативного устранения возможных технологических нарушений на электрических сетях в круглосуточной готовности находятся 243 бригады, в составе которых 1353 сотрудника и 819 единиц техники. Также подготовлены 32 резервных источника электроснабжения. Ведётся непрерывный мониторинг работы оборудования и погодных условий. Сообщить о нарушениях электроснабжения, а также узнать информацию о ходе восстановительных работ можно по бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8−800−220−0−220, короткий номер — 220.