Следовавшие с задержками поезда в Крым прибыли на конечные станции

Задержанные из-за перекрытия Крымского моста поезда «Таврия», следовавшие на полуостров, прибыли на конечные станции или введены в график. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».
Все еще задерживаются два поезда из Крыма:
Поезд № 174 Евпатория — Москва, отправлением 23 мая, следует с опозданием на 2,5 часа;
Поезд № 092 Севастополь — Москва, отправлением 23 мая, следует с опозданием на 1,5 часа.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться.
Напомним, для посадки и высадки пассажиров закрыли станцию Джанкой. Уточняется, что пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, поедут до станции Урожайная. Потом их на автобусе доставят до конечной точки. Люди, которые планировал успеть на состав в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайной. Там они пересядут на поезд.