В Новочеркасске задержаны подозреваемые в избиении водителя автобуса

Силовики задержали мужчин, избивших водителя автобуса в Батайске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске силовики задержали двоих мужчин 29 и 56 лет, подозреваемых в жестоком нападении на водителя автобуса в Батайске. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Ростовской области.

— На остановке общественного транспорта подозреваемые нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения, после чего скрылись с места происшествия, — говорится в сообщении ведомства.

По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранители уже допросили свидетелей и пассажиров автобуса, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Для оценки травм пострадавшего водителя назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ближайшее время следователи намерены просить суд заключить задержанных под стражу. Специалисты продолжают устанавливать все мотивы и роли каждого из участников инцидента. Ход расследования находится на строгом контроле руководства ведомства.

