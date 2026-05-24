Защита покинет дом! Что настрого запрещено в Епифанов день, 25 мая 2026 года

В церковном календаре это день памяти святителя Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, прославившегося ревностной защитой православия и даром чудотворения. Жил он в IV веке в Финикии. Будучи юношей, он принял крещение после встречи с монахом Лукианом, который поразил его своим милосердием. Уйдя в монастырь, Епифаний прославился даром чудотворения — мог превращать воду в вино, изгонять бесов и даже воскрешать мертвых. В народе его почитали как защитника от нечистой силы и покровителя дома. Ему молились об избавлении от пожаров и о благополучии семьи.