В селе Троицком Свердловской области состоится литературно-игровой квест

Игра рассчитана на две команды, которые будут двигаться от одной литературной станции к следующей, пока все сокровища не будут найдены. На каждом этапе участников ждут задания. Им предстоит отгадывать головоломки, составлять названия произведений, решать кроссворд. В основе квеста лежат сказы «Каменный цветок», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец».