В селе Троицком Свердловской области состоится литературно-игровой квест

Литературно-игровой квест «Малахитовая шкатулка» по сказам Павла Бажова состоится 10 июня в Троицком сельском доме культуры в Свердловской области. Мероприятие организуют при поддержке программы «Пушкинская карта» нацпроекта «Семья», сообщили в центре современной культурной среды муниципального округа Богданович.
Игра рассчитана на две команды, которые будут двигаться от одной литературной станции к следующей, пока все сокровища не будут найдены. На каждом этапе участников ждут задания. Им предстоит отгадывать головоломки, составлять названия произведений, решать кроссворд. В основе квеста лежат сказы «Каменный цветок», «Серебряное копытце», «Синюшкин колодец».
Ключевым заданием станет сбор пословиц о трудолюбии и мастерстве уральских умельцев. Команды будут составлять предложения из слов, написанных на обратной стороне найденных «камней-самоцветов». Игру проведут герои бажовского мира — Хозяйка Медной горы, дед Кокованя, внучка Даренка.
Участники квеста познакомятся с минералами — богатствами Урала, научатся различать их. Также они попробуют свои силы в старинных народных играх, исполнении хороводов, решении загадок.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.