В Кремле спрогнозировали итоги выборов в Госдуму

В администрации президента представили прогнозы по выборам депутатов Госдумы, которые пройдут в сентябре 2026 года. Об этом сообщают «Ведомости».
Как пишет издание, начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев заявил на Всероссийском электоральном экспертном форуме, что «Единая Россия» при текущих показателях может получить более 50% голосов по партийным спискам. По его словам, КПРФ может рассчитывать на 14−15% голосов, ЛДПР — на 12−13%, партия «Новые люди» — на 8−9%, а «Справедливая Россия» — на 5−6%.
«Но до выборов еще несколько месяцев, а также активная фаза кампании, поэтому результаты на выборах могут отличаться от нынешних прогнозов», — цитируют Харичева «Ведомости».
Как отмечает издание, прогноз основан на результатах предыдущих избирательных кампаний и актуален на май 2026 года. По данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» сейчас составляет 35%, однако, как заявил представитель администрации президента, результаты партии на выборах традиционно оказываются выше предвыборных рейтингов.
Также Харичев сообщил, что власти ожидают явку на выборах в Госдуму в пределах 50−60%. По его словам, в кампании могут принять участие 10−12 партий.
Среди основных вызовов предстоящей кампании представитель Кремля назвал информационно-психологическую войну, рост террористических угроз, развитие технологий искусственного интеллекта и повышение тревожности в обществе на фоне международной ситуации и спецоперации.
Кроме того, Харичев заявил, что одной из задач кампании станет формирование «социальных установок», связанных с патриотизмом и «новаторством».
Напомним, что регионам дали новые установки перед предстоящей кампанией по выборам депутатов Госдумы. В частности, власти попросили не допускать искусственного завышения результатов голосования.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных попросил депутатов не обещать избирателям во время предвыборной кампании того, чего парламентарии не могут сделать. Просьбу он озвучил во время своего отчета перед Заксобранием 14 мая.