В Омске встретили пеших путешественников из Москвы

Путешественники Павел и Тамара, которые идут пешком из Москвы во Владивосток, добрались до Омска спустя четыре месяца пути. О прибытии в город авторы телеграм-канала «Пешком через Россию | Москва → Владивосток» сообщили 24 мая, опубликовав видео, снятое у въездной стелы.
«Это победа, очередная наша победа. Мы радуемся как дети», — рассказала Тамара.
Своё путешествие пара начала 19 января на Красной площади в Москве. За четыре месяца дней блогеры преодолели 3000 километров, пройдя через Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Екатеринбург и Тюмень.
Во время путешествия по Омской области Павел и Тамара успели побывать в Крутинке, на озере Ик, а также посетили Любинский молочный комбинат.
В Омске путешественники планируют сделать небольшую остановку для отдыха перед продолжением маршрута на Дальний Восток.
Подобные пешие путешествия по России встречаются редко. Ранее Om1 Омск рассказывал о Денисе Бритвине, который пытался добраться из Санкт-Петербурга до Владивостока на самокате, однако завершить маршрут ему не удалось.