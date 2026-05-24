В Омске встретили пеших путешественников из Москвы

На то, чтобы дойти из Москвы до Омска, ушло четыре месяца.

Источник: Om1 Омск

Путешественники Павел и Тамара, которые идут пешком из Москвы во Владивосток, добрались до Омска спустя четыре месяца пути. О прибытии в город авторы телеграм-канала «Пешком через Россию | Москва → Владивосток» сообщили 24 мая, опубликовав видео, снятое у въездной стелы.

«Это победа, очередная наша победа. Мы радуемся как дети», — рассказала Тамара.

Своё путешествие пара начала 19 января на Красной площади в Москве. За четыре месяца дней блогеры преодолели 3000 километров, пройдя через Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Екатеринбург и Тюмень.

Во время путешествия по Омской области Павел и Тамара успели побывать в Крутинке, на озере Ик, а также посетили Любинский молочный комбинат.

В Омске путешественники планируют сделать небольшую остановку для отдыха перед продолжением маршрута на Дальний Восток.

Подобные пешие путешествия по России встречаются редко. Ранее Om1 Омск рассказывал о Денисе Бритвине, который пытался добраться из Санкт-Петербурга до Владивостока на самокате, однако завершить маршрут ему не удалось.