Дзержинский «Химик» сравнялся по набранным очкам с томским «КДВ»

В 4-й группе второй лиги первенства России по футболу (дивизион «Б») долгожданное двоевластие. Томский «КДВ» после осечки в Оренбурге (0:3) лишился единоличного лидерства.
В Новотроицке «Химик» добыл победу над «Ностой» с минимальным счётом 1:0. Причём, единственный гол гости забили как только минутная стрелка сделала один оборот. Отличился Андрей Савинов.
Таким образом, после девяти туров в турнирной таблице образовалость двоевластие — «КДВ» и «Химик» набрали по 24 очка.
30 мая дзержинцы будут принимать «Рубин-2» из Казани.
На 3-м месте в этой группе по-прежнему идёт «Победа», которая на своём поле с огромным трудом вырвала викторию у самарских «Крыльев Советов-2» — 1:0. На 80-й минуте с 11-метрового гол оформил Артур Максимчук.
У «Победы» стало в активе 19 очков. 31 мая нижегородцы будут принимать «Акрон-2» (Тольятти).
