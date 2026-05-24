Скоростная «Ласточка» сократила время в пути из Самары в Уфу до 6,5 часов

«Ласточку» между Самарой и Уфой запустили в пилотном режиме. В пути она делает девять остановок, в том числе в Кинеле, Похвистневе, на станции Новоотрадная и в Бугуруслане. Из Самары электричка отправляется по пятницам и выходным, из Уфы — по субботам и воскресеньям. В салоне есть система климат-контроля, бесплатный Wi-Fi и электронные информационные табло.