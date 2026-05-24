Во Фрунзенском районе Петербурга прошла ярмарка вакансий «Работа для СВОих»

Соискателям представили варианты трудоустройства в сферах судостроения, ритейла, транспорта, а также в оборонно-промышленном комплексе.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарка вакансий для участников специальной военной операции и членов их семей «Работа для СВОих» состоялась 20 мая на площадке администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, сообщили в центре занятости населения города. Организация таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».

Посетителями ярмарки стали около 370 человек. Свыше 30 городских компаний представили вакансии в таких отраслях, как оборонно-промышленный комплекс, судостроение, ритейл и транспорт. Среди предложенных позиций были как офисные, так и рабочие специальности.

Уточняется, что вакансии были подобраны с учетом разнообразных запросов соискателей. В результате более 70% посетителей ярмарки получили приглашения на повторные собеседования.

Также специалисты центра занятости консультировали участников мероприятия. Они рассказывали, как составить резюме, открыть собственное дело, пользоваться порталом «Работа России». А представители фонда «Защитники отечества» пояснили, как можно получить все полагающиеся меры господдержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.