На улице Октябрьской в Калининграде нарисовали мурал, посвящённый восстановлению города

На улице Октябрьской в Калининграде нарисовали мурал на тему «Возрождение города». Об этом написала глава администрации Елена Дятлова на своей странице «ВКонтакте».
Мурал создал местный художник Кирилл Гейнц. Изображение нанесли на фасад здания бывшей администрации Московского района, где сейчас располагаются муниципальные спасатели. Рисунок посвящён 80-летию Калининградской области.
«Говоря о послевоенном периоде Калининграда, большинство из нас представляет себе строителя-созидателя. Эдакий собирательный образ человека, который восстанавливал город из руин, строил жилые дома, фабрики и заводы, спортивные комплексы и кинотеатры, благоустраивал скверы и парки», — написала Дятлова. Она отметила, что город мечты можно построить только через усердную работу каждого.
Ранее Дятлова рассказала, как в Калининграде планируют отмечать 80-летие области. Власти подготовили комплексный план визуального и событийного наполнения города, который будет разворачиваться поэтапно в течение всего года. Основная часть празднования пройдёт в День города в начале июля. На эти даты запланированы более 100 мероприятий, включая чествование ветеранов, фестивали и так далее.