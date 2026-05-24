Социальным предпринимателям Крыма помогут разместить рекламу на улицах

Бесплатную рекламу на ситилайтах — уличных конструкциях с внутренней подсветкой — смогут разместить социальные предприниматели Крыма, сообщили в аппарате совета министров республики. Услуга предоставляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточняется, что компании могут получить помощь в разработке дизайн-макета рекламного постера. Далее его разместят на остановках общественного транспорта в одном из городов: Симферополь, Керчь, Феодосия, Евпатория. Срок размещения — 30 дней, одному получателю доступно 4 рекламных места.
Для участия в отборе необходимо иметь статус социального предприятия Республики Крым и пройти расчет рейтинга бизнеса на цифровой платформе МСП. Заявки принимаются до 28 мая включительно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.