Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Краснотурьинска в Свердловской области удаленно проверили здоровье

На протяжении 3 недель они вносили зафиксированные тонометром данные в специальное мобильное приложение, чтобы медик мог оценить эффективность лечения.

Более 120 жителей Краснотурьинска в Свердловской области приняли участие в программе дистанционного мониторинга здоровья, сообщили в администрации городского округа. Создание условий для проверки состояния организма целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Участие в программе приняли люди в возрасте 19−79 лет. Некоторые из них уже завершили передачу показаний и получили рекомендации специалистов. Подавляющее большинство участников программы отслеживало уровень своего артериального давления. Все они состоят на учете в поликлинике в связи с наличием гипертонии.

На протяжении трех недель пациентам необходимо дважды в день вносить зафиксированные тонометром данные в специальное мобильное приложение. На основе этой информации специалист участковой службы оценивает эффективность назначенного лечения. Также он принимает решение о необходимости внесения корректировки в проводимую терапию.

«Для врача это очень удобный сервис. Раньше мы просили пациентов вести дневник наблюдений в бумажном виде, но теперь его электронный аналог позволяет видеть более достоверную и наглядную картину в режиме реального времени и помогает более эффективно корректировать терапию», — рассказала участковый фельдшер поликлиники Краснотурьинска Наталья Дейс.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.