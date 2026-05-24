В трёх нижегородских больницах сменились главные врачи

Новые руководители назначены в Кстовской ЦРБ, клинике «Тонус» Дзержинска и клинической больнице № 4 ПОМЦ в Щербинках.

Источник: Нижегородская правда

В трёх нижегородских больницах сменились главные врачи. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

В MAX-канале «Бокал Прессека» он рассказал, что руководящие посты заняли сразу два выходца из 13-й больницы Нижнего Новгорода. Андрей Мостайкин с мая исполняет обязанности главного врача Кстовской ЦРБ. Его коллега Алексей Майоров стал главврачом новой клиники «Тонус» в Дзержинске.

Еще одно назначение произошло в клинической больнице № 4 ПОМЦ в Щербинках: её возглавил травматолог-ортопед Андрей Абраменков. Ранее он руководил Центром спортивной медицины и операционным отделением.

Ранее на сайте pravda-nn.ru травматолог Андрей Абашкин рассказал, должен ли врач быть жёстким.