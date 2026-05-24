Нижегородский «Дельфин» выиграл золото первенства России среди девушек до 17 лет

Финальная часть соревнований прошла в Ханты-Мансийске.

Победой нижегородского «Дельфина» завершилась финальная часть первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет (2010 — 2012 г.р.).

«Финал восьми» принимал Ханты-Мансийск. В четвертьфинале «Дельфин» разгромил «КИНЕФ» (Кириши) со счётом 32:10, в полуфинале нижегородки взяли верх над сборной Москвы — 21:12, а в поединке за золотоподопечные Анны Кочетковой вырвали победу у хозяек воды — 12:10.

В финале у наших отличились: Арина Боярова — 4 мяча, Ангелина Абросимова, Варвара Горшкова — по 3, Алиса Боярова, Екатерина Ремнева — по 1.

Год назад эта же команда «Дельфин» в родном городе выиграла золото в возрастной группе до 16 лет.