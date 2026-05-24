В Тюмени для школьников проведут бесплатные летние смены по робототехнике

Центр робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области с 1 июня запустит для школьников бесплатные летние смены по практико-ориентированному ИТ-обучению и робототехнике, сообщили в департаменте информатизации региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Для учащихся младших классов данные курсы станут первым знакомством с цифровым миром и основами компьютерной грамотности. Ребята среднего возраста, в свою очередь, освоят язык Python и навыки использования кроссплатформенной среды для разработки игр Unity. А старшеклассники смогут попробовать себя в 3D-моделировании или управлении дронами.
Для записи на интересующий курс необходимо перейти на сайт Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области. Там же представлена более подробная информация об обучении.
