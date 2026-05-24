В Тюмени для школьников проведут бесплатные летние смены по робототехнике

На занятиях детей также обучат разработке игр, 3D-моделированию и управлению дронами.

Источник: Национальные проекты России

Центр робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области с 1 июня запустит для школьников бесплатные летние смены по практико-ориентированному ИТ-обучению и робототехнике, сообщили в департаменте информатизации региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Для учащихся младших классов данные курсы станут первым знакомством с цифровым миром и основами компьютерной грамотности. Ребята среднего возраста, в свою очередь, освоят язык Python и навыки использования кроссплатформенной среды для разработки игр Unity. А старшеклассники смогут попробовать себя в 3D-моделировании или управлении дронами.

Для записи на интересующий курс необходимо перейти на сайт Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области. Там же представлена более подробная информация об обучении.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.