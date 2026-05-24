В Санкт-Петербурге задержали стрелявшего в ребенка артиста Мариинского театра

Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего школьника в Петербурге. Мужчине не понравилось, что тот играет на саксофоне на улице. Пуля попала ребенку в щеку и застряла в подбородке. Отец юного музыканта сообщил, что мужчина целился именно в лицо. Стрелявшего уже задержали, им оказался 38-летний уроженец Кахастана, который работает в Мариинке с 2021 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».