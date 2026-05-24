Трамвайную линию «Славянка» представили на «ТранспортФесте» в Петербурге

Технические разработки, которые применяются при строительстве трамвайной линии «Славянка» в Санкт-Петербурге, представили на «ТранспортФесте», сообщили в городском комитете по инвестициям. Пути сообщения прокладывают в Северной столице в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Так, на стенде «Славянки» на Манежной площади посетители фестиваля узнали о планах дальнейшего развития этой трамвайной линии. Также у них была возможность выиграть небольшие памятные призы.
Уточним, что VII Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест» состоялся 21−23 мая в Санкт-Петербурге. Его провели во время празднования Дня города. Мероприятие объединило профессиональное сообщество, экспертов, жителей и гостей Северной столицы, а также производителей техники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.