МЧС анонсировало список официально оборудованных пляжей Калининградской области

В Калининградской области к летнему сезону планируют открыть более 30 официальных пляжей. Список оборудованных мест для купания опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Как сообщили в ведомстве, купаться жителям и туристам рекомендуют только на официально оборудованных пляжах, где работают спасательные посты. В МЧС также напомнили, что купание вне разрешенных зон может быть опасным и повлечь административную ответственность.
Первые пляжи начнут открываться с 30 мая. В этот день заработают места для отдыха на внутреннем водоеме в поселке Ровное и карьере в Берёзовке Гвардейского округа, а также пляж детского лагеря «Алые паруса» в поселке Лесное Зеленоградского округа.
Основная часть пляжей откроется 1 июня. В Калининграде для купания подготовят озера Пелавское, Карповское и Шенфлиз, Голубые озера, а также карьер «Мечта». В список также вошли пляжи Светлогорска, Зеленоградска, Пионерского, Балтийска, Черняховска, Гусева, Славска, Полесского, Гурьевского, Краснознаменского и Нестеровского округов.
В Янтарном официальные пляжи планируют открыть 15 июня. Речь идет о пляжах «Центральный», «Лагуна» и «Жемчужина», а также участке побережья в районе улицы Береговой.
Кроме того, 6 июня планируется открытие пляжа на озере Лангер в Багратионовске, 7 июня — пляжа детского лагеря имени Лёни Голикова в Зеленоградском округе, а 30 июня — двух пляжей в Правдинском округе.
В МЧС отметили, что перечень официальных мест отдыха в течение сезона может измениться, а часть пляжей начнет работу позже заявленных сроков.
С полным списком оборудованных мест для купания можно ознакомиться на сайте МЧС.