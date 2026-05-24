Красочные, яркие, шуточные открытки на День филолога и поздравления с праздником

25 мая в России с праздником поздравляют филологов — специалистов, которые занимаются изучением языка, литературы, памятников письменности и культурных традиций разных народов. Если в вашем окружении есть филологи, не забудьте отправить им открытку и теплое поздравление. «Газета.Ru» подготовила по этому случаю красивые картинки, которыми можно поделиться с друзьями и близкими.
Красивые открытки С Днем филолога.
Яркие открытки С Днем филолога.
Шуточные открытки с Днем филолога.
Нежные открытки с цветами на День филолога.
Открытки с Днем филолога в деловом стиле.
Смешные поздравления с Днем филолога.
* ЗвонИт, а не звОнит. С праздником!
Теплые поздравления для близких и коллег.
* Поздравляю с Днем филолога! Желаю, чтобы любовь к языку, литературе и знаниям всегда наполняла жизнь яркими открытиями и счастливыми моментами!
Короткие поздравления с Днем филолога.
* Поздравляю с Днем филолога! Читай, пиши, вдохновляй! И помни, что сила слова меняет мир!
День филолога: история и суть праздника.
В России день филолога отмечают 25 мая, в 2026 году праздничная дата выпадает на понедельник. Но история этой профессии уходит в давние времена.
Изучать особенности языка начали еще мыслители в Древней Греции. Название науки «филология» переводится с греческого как «любовь к слову». По мнению ученых, филологию стали выделять как науку в Европе в XVII-XVIII веках.
На становление филологии в России существенно повлиял Михаил Ломоносов, который и заложил основы учения о русском языке. Но День филолога появился только в конце ХХ века, когда преподаватели и студенты Московского государственного университета предложили учредить такой праздник, чтобы отметить заслуги специалистов в области филологии. Впервые День филолога отметили 25 мая 1989 года по случаю окончания учебного года.
Идею поддержали другие университеты и организации, и теперь День филолога отмечается по всей России. Его празднуют сразу после Дня славянской письменности и культуры, посвященного создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию.