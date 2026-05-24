Виновника ДТП на Похвалинском съезде накажут за агрессивное вождение

В Нижнем Новгороде 21-летний водитель премиальной иномарки стал фигурантом уголовного дела за опасную езду. Дело возбуждено по статье УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, поводом стало массовое ДТП, произошедшее 20 мая. После аварии сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и признали стиль вождения молодого человека агрессивным. Материалы были переданы в следственные органы.
Автомобиль подозреваемого, ранее изъятый в рамках административного расследования, будет арестован. Полиция также устанавливает местонахождение водителя, чтобы доставить его к следователю.
Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и неуплату штрафов. С 2025 года в отношении водителя составили 161 административный протокол.
