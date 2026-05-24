Юрий Слюсарь выразил соболезнования семьям погибших в Старобельске

Губернатор Ростовской области обратился к семьям погибших студентов в Старобельске.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил соболезнования семьям студентов, погибших при атаке на колледж в Луганской Народной Республике. Об этом глава региона написал в своих социальных сетях.

— Разделяем боль тяжелой утраты с жителями Старобельска, со всей Луганской Народной Республикой и каждым, кого коснулась эта трагедия. Светлая память погибшим детям! Искренние соболезнования родным, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что жители Дона проявляют солидарность с соседями: люди несут цветы к памятнику «Мать и дитя», а на фасаде стадиона «Ростов Арена» появились слова скорби. Глава региона также добавил, что Ростовская область готова оказать любую необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая 2026 года. Общежитие Старобельского колледжа попало под удар беспилотников. В результате обрушения здания, по последним данным, погиб 21 студент. В Луганской Народной Республике объявлен траур.

