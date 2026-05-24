Делегация Вьетнама посетила музей Хо Ши Мина в лицее Петербурга

Совместно с ней музей Хо Ши Мина в учебном заведении осмотрел и глава муниципалитета Виктор Полунин. Экспозиция знакомит с личностью первого президента Вьетнама, историей страны и ее народом. В коллекции собраны уникальные предметы, включая подарки от вьетнамских партнеров. Кроме того, для гостей работают современные мультимедийные системы. Музей был открыт в 2023 году и является площадкой для исследовательских и образовательных проектов, способствуя развитию интереса к культуре и истории страны у школьников.