Делегация Вьетнама посетила музей Хо Ши Мина в лицее Петербурга

Экспозиция знакомит с личностью первого президента республики, историей страны и ее народом.

Источник: Национальные проекты России

Неделя Вьетнама прошла в лицее № 488 Санкт-Петербурга в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети». В этот период учебное заведение посетила делегация из самой республики, сообщили в администрации Выборгского района.

Совместно с ней музей Хо Ши Мина в учебном заведении осмотрел и глава муниципалитета Виктор Полунин. Экспозиция знакомит с личностью первого президента Вьетнама, историей страны и ее народом. В коллекции собраны уникальные предметы, включая подарки от вьетнамских партнеров. Кроме того, для гостей работают современные мультимедийные системы. Музей был открыт в 2023 году и является площадкой для исследовательских и образовательных проектов, способствуя развитию интереса к культуре и истории страны у школьников.

«Сотрудничество с Вьетнамом — один из ключевых векторов международной политики Петербурга, и губернатор Александр Беглов не раз подчеркивал этот приоритет. Такие проекты — лучший пример того, как культура и образование объединяют людей, укрепляют дружбу», — подчеркнул глава администрации района Виктор Полунин.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

