Форум для подростков собрал 150 юных жителей Челябинской области

Участие в форуме для подростков «Профиль будущего» приняли 150 юных жителей Челябинской области, сообщили в министерстве социальных отношений региона. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Семья».
Уточним, что данный форум состоялся 18−21 мая на территории детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские зори» в Башкирии. В течение четырех дней подростки принимали участие в программе, посвященной культуре народов России. Особое внимание организаторы форума уделили формату живого общения и созданию атмосферы поддержки. Многие задания были направлены на налаживание взаимодействия в команде, развитие лидерских качеств и умение договариваться друг с другом.
Уже в день открытия участники форума попробовали свои силы в национальных играх. Они соревновались на скорость, выносливость, силу и ловкость. Затем подростки изготавливали национальные украшения, инструменты и многое другое. В следующие дни ребята попробовали свои силы в играх «Телефон доверия» и «Хранители традиций», интеллектуальном квизе. Кроме того, они внесли собственный вклад в работу над большим творческим проектом — «Древо единства» народов России. Помимо этого, участники форума совместными усилиями создали гигантскую раскраску с национальными орнаментами и достопримечательностями этносов страны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.