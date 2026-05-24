Форум для подростков собрал 150 юных жителей Челябинской области

Уже в день открытия участники форума попробовали свои силы в национальных играх. Они соревновались на скорость, выносливость, силу и ловкость. Затем подростки изготавливали национальные украшения, инструменты и многое другое. В следующие дни ребята попробовали свои силы в играх «Телефон доверия» и «Хранители традиций», интеллектуальном квизе. Кроме того, они внесли собственный вклад в работу над большим творческим проектом — «Древо единства» народов России. Помимо этого, участники форума совместными усилиями создали гигантскую раскраску с национальными орнаментами и достопримечательностями этносов страны.