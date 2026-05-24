В Копейске старшее поколение обучилось цифровой грамотности

Интенсив «Цифровой гражданин» для людей старше 55 лет завершился 22 мая в Копейске Челябинской области. Обучение провели по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации Копейского городского округа.
По окончании интенсива все участники получили сертификаты об успешном прохождении курса. Такое обучение прошло в округе впервые и было бесплатным. За 10 занятий участники узнали о финансовой безопасности, защите персональных данных и электронных платежах за услуги. Мероприятие собрало более 30 слушателей старшего поколения.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.