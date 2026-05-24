Министерство ЖКХ сказало о сокращении периода отключения горячей воды

Министерство ЖКХ сказало, кто заинтересован в сокращении периода отключения горячей воды, сообщает телеканал ОНТ.
Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Бекета напомнил, что период отключения горячей воды уже снижен до 13 дней.
«На сегодняшний день предприятия (речь о сфере ЖКХ. — Ред.) заинтересованы, поскольку это наша продукция, которую мы реализуем, сократить данный период», — отметил чиновник.
Также Бекета напомнил, что количество сверхнормативных сетей в Беларуси с каждым годом уменьшается, а в планах замена не менее 1500 километров теплосетей.
