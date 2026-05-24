В Тобольске подвели итоги фестиваля «Кофе, искусство, шоколад»

Итоги фестиваля «Кофе, искусство, шоколад», проводимого в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика», подвели 20 мая. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Фестиваль «Кофе, искусство, шоколад» прошел в городе с 1 по 16 мая. Там представляли авторский кофе и десерты, проводили мастер-классы и лекции, также проходили экскурсии и другие тематические мероприятия.
Праздник «Сладкий Тобольск» состоялся 16 мая на Базарной площади. В этот день был также представлен гигантский торт «Ключ к Сибири». Его длина — 455 см, а ширина — почти два метра шириной в самой большой части. Угоститься им смогли почти четыре тысячи гостей. Торт украсили съедобные фигурки тобольских достопримечательностей.
Инициатива создания торта принадлежит директору Тобольского отделения Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тюменской области Марине Родионовой. Позднее, 20 мая, глава Тобольска Петр Вагин вручил благодарности компаниям, принявшим участие в создании огромного лакомства.
«Благодарю Торгово-промышленную палату, команду кондитеров, партнеров, организаторов, волонтеров. Поставили себе серьезную планку, уже думаем, чем будем удивлять на следующий год», — отметил Петр Вагин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.