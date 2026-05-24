В Тобольске подвели итоги фестиваля «Кофе, искусство, шоколад»

Праздник «Сладкий Тобольск» состоялся 16 мая на Базарной площади. В этот день был также представлен гигантский торт «Ключ к Сибири». Его длина — 455 см, а ширина — почти два метра шириной в самой большой части. Угоститься им смогли почти четыре тысячи гостей. Торт украсили съедобные фигурки тобольских достопримечательностей.