В Тобольске подвели итоги фестиваля «Кофе, искусство, шоколад»

На нем представляли авторские рецепты напитка и десерты, проводили мастер-классы, лекции, экскурсии и другие тематические мероприятия.

Источник: Национальные проекты России

Итоги фестиваля «Кофе, искусство, шоколад», проводимого в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика», подвели 20 мая. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Фестиваль «Кофе, искусство, шоколад» прошел в городе с 1 по 16 мая. Там представляли авторский кофе и десерты, проводили мастер-классы и лекции, также проходили экскурсии и другие тематические мероприятия.

Праздник «Сладкий Тобольск» состоялся 16 мая на Базарной площади. В этот день был также представлен гигантский торт «Ключ к Сибири». Его длина — 455 см, а ширина — почти два метра шириной в самой большой части. Угоститься им смогли почти четыре тысячи гостей. Торт украсили съедобные фигурки тобольских достопримечательностей.

Инициатива создания торта принадлежит директору Тобольского отделения Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тюменской области Марине Родионовой. Позднее, 20 мая, глава Тобольска Петр Вагин вручил благодарности компаниям, принявшим участие в создании огромного лакомства.

«Благодарю Торгово-промышленную палату, команду кондитеров, партнеров, организаторов, волонтеров. Поставили себе серьезную планку, уже думаем, чем будем удивлять на следующий год», — отметил Петр Вагин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.