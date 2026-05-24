В Прикамье почти 50% исследованных клещей оказалась переносчиками боррелиоза

С начала сезона жители региона более 3,2 тысячи раз обращались к врачам.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье специалисты выявили высокий уровень заражённости клещей боррелиозом. По данным краевого Минздрава, инфекцию обнаружили у 41,6% насекомых, прошедших лабораторные исследования за последнюю неделю.

С начала сезона жители региона более 3,2 тысячи раз обращались к врачам после укусов клещей. Среди пострадавших — 664 ребёнка. Больше всего случаев зарегистрировали в Пермском округе — 475 обращений. В Перми зафиксирован 351 случай, ещё 158 — в Кунгурском округе.

Кроме боррелиоза, специалисты нашли у клещей и другие опасные инфекции. Так, 3,7% насекомых были заражены моноцитарным эрлихиозом человека, 2,1% — гранулоцитарным анаплазмозом, а 1,1% оказались переносчиками клещевого энцефалита.