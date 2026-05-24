Белорусский эксперт объяснил, почему при укусе насекомого надо снять кольца

Начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского Красного Креста, инструктор по первой помощи Александр Выборный объяснил YouTube-каналу «Смотри и живи», почему при укусе насекомого надо снять кольца и прочие украшения.
По словам специалиста, после удаления жала насекомого первая помощь — это промыть и охладить рану. К тому же, напоминает специалист, что аллергическая реакция часто проявляется отеком. Потому совет Александра Выборного не только принять антигистаминный препарат (само собой, если нет противопоказаний):
«Если укус произошел на руке или пальце, общая рекомендация — снять кольца и другие украшения. Потому что, если разовьется отек, снять их будет невозможно, это может привести к нарушению кровотока. Лучше это сделать сразу». А вот точно, говорит эксперт, не надо прижигать место в попытке дезактивировать токсин:
«Это ни к чему, кроме дополнительного ожога и болевых ощущений, не приведет».
Совершенно точно не стоит прибегать к алкоголю:
«Алкоголь — токсичное вещество, которое вызывает учащенное сердцебиение, нарушает кровоток и дает много сопутствующих факторов, которые нам не нужны. Отеков станет больше».
Среди советов Выборного — покинуть место происшествия и успокоиться. А если было более трех ужаливших насекомых, надо обратиться к врачу и вызывать скорую помощь. Дело снова-таки в аллергии, которую может вызвать большое количество токсинов, попавших в кровоток токсинов.