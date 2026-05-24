В Волосовской больнице Ленобласти изучили главные правила охраны труда

Лекция по вопросам охраны труда состоялась 19 мая в Волосовской межрайонной больнице Ленинградской области, сообщили в медучреждении. Мероприятие было направлено на повышение уровня безопасности на рабочих местах в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Занятие поделили на три ключевых блока. Сначала участникам рассказали о первой помощи на производстве. Слушатели изучили алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации на рабочем месте, освоили правила оценки состояния пострадавшего и отработали на манекенах технику проведения сердечно-легочной реанимации.
Вторую часть лекции посвятили средствам индивидуальной защиты: какие виды существуют и как правильно хранить и использовать их. В завершение участники обсудили правила подготовки рабочего места перед началом смены, как правильно работать с оборудованием и инструментами, а также действия при обнаружении неисправностей или нарушении норм безопасности.
«На лекции присутствовали сотрудники разных подразделений — от линейных специалистов до руководителей. Такой состав участников позволил обеспечить единый уровень знаний сотрудников по охране труда и выработать единые подходы к профилактике производственного травматизма», — добавили в учреждении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.