В Петербурге подвели итоги Национальной технологической олимпиады

Церемония награждения победителей Национальной технологической олимпиады (НТО) состоялась 21 мая в академии технического творчества и цифровых технологий Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по образованию города. Мероприятие провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
В этом сезоне 334 обучающихся из Санкт-Петербурга вышли в финалы НТО по 34 профилям. По итогам соревнований 23 школьника стали победителями, 52 — призерами в индивидуальном зачете. Кроме того, 18 участников вошли в число победителей командного зачета.
Санкт-Петербург стал одним из лидеров среди регионов России по количеству наград. Победителей и призеров олимпиады подготовили 32 образовательные организации — это рекордный показатель. Также 25 образовательных учреждений выступили площадками проведения соревнований НТО Junior, а 228 учащихся 5−7 классов стали победителями и призерами юниорского трека.
Уточним, что Национальная технологическая олимпиада — это командные инженерные соревнования для школьников 5−11-х классов и студентов вузов и колледжей по широкому спектру технологических дисциплин. Академия технического творчества и цифровых технологий является региональным координатором НТО в Санкт-Петербурге.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.