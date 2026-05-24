В ходе весеннего призыва на Балтфлот планируют призвать около трех тысяч новобранцев

С новобранцами проводят занятия по тактической подготовке, военной медицине и топографии.

Около трёх тысяч новобранцев планируют призвать на Балтийский флот в ходе весенней призывной кампании 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.

Как уточнила пресс-служба, прибывающие для прохождения службы военнослужащие уже приступают к обучению по программе общевойсковой подготовки в соединениях и воинских частях.

С новобранцами проводят занятия по тактической подготовке, военной медицине и топографии. Кроме того, призывники выполнят нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, а также изучат технические характеристики и правила эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

В пресс-службе также сообщили, что все прибывающие в части Балтийского флота военнослужащие проходят медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами. По данным флота, это необходимо для предупреждения заболеваний органов дыхания, повышения иммунитета и адаптации к климатическим условиям.

После завершения курса начальной военной подготовки новобранцы примут военную присягу.