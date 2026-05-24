В ходе весеннего призыва на Балтфлот планируют призвать около трех тысяч новобранцев

С новобранцами проводят занятия по тактической подготовке, военной медицине и топографии. Кроме того, призывники выполнят нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, а также изучат технические характеристики и правила эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.