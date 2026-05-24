В Татарстане стартовал курс цифровой грамотности для старшего поколения

Первое занятие нового социально-образовательного проекта для людей старшего возраста по основам безопасной работы в интернете прошло в Казани. Обучение ведется при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
На уроке эксперты на примерах показали, как распознавать схемы обмана, проверять достоверность информации о продавцах и объявлениях, безопасно совершать покупки в интернете. Преподаватели отдельно говорили о том, как не попасть на поддельные сайты, созданные для кражи данных, как правильно общаться с продавцами и защищать личную информацию. Во время практики провели игру с разбором реальных кейсов и самостоятельной настройкой конфиденциальности аккаунтов на устройствах слушателей.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.