«Спартак» терпит два поражения в финале ЕВЛ от «КОС‑Синтез»

Второй матч серии начался для «Спартака» обнадеживающе: уже на ранних минутах Тимур Шайхутдинов открыл счёт. Вскоре Роман Усов вывел волгоградцев вперёд — но казанцы быстро отыгрались усилиями Ивана Васильева и Аделя Латыпова. Первый период завершился вничью — 2:2, что задало игре напряжённый тон. Во второй четверти «КОС‑Синтез» перехватил инициативу. Четыре точных броска в створ ворот против одного у гостей позволили хозяевам уйти на большой перерыв с ощутимым преимуществом — 6:3. Этот отрезок матча показал, что казанцы лучше контролируют темп игры и эффективнее используют ошибки соперника. Третий период стал самым драматичным отрезком матча. После того как «КОС‑Синтез» увеличил отрыв до 7:3, «Спартак» ответил яркой серией из трёх голов подряд: Роман Усов оформил дубль, Тимур Шайхутдинов и Владимир Нежинский отличились в большинстве. Счёт сократился до 8:6 — интрига вернулась в игру. Однако концовка периода осталась за казанцами: им удалось восстановить комфортное преимущество — 9:6 к третьему перерыву. Этот отрезок наглядно показал характер обеих команд: волгоградцы не сдавались даже в сложной ситуации, а казанцы демонстрировали хладнокровие и умение держать удар. В начале заключительной четверти спринтеры обеих команд добрались до мяча одновременно, после чего судья начинал игру, подкидывая сферу вверх. Волгоградцы отвоевали мяч, благодаря чему у казанцев последовало два удаления. Сергей Буланаев и Константин Шейкин реализовали большинство, Роман Усов оформил хет‑трик. Но «КОС‑Синтез» вытащил концовку, демонстрируя уверенную игру в защите и точные атаки. Итоговый счёт — 14:9 — отражает преимущество хозяев, хотя и не передаёт всей напряжённости матча. «КОС-Синтез» (Казань) — «Спартак-Волгоград» — 14:9 (2:2, 4:1, 3:3, 5:3).23 мая. Казань. Playoff Финал. Бассейн «Казань».Судьи: Сергей Крижановский, Павел Летуновский (оба — Москва). «КОС-Синтез»: Костров — Латыпов (3), Закиров (1), Лисунов (1), Одинцов, Васильев (2), Шепелев — Чирков, Деревянкин (3), Лазарев (1), Ярлыченко, Зиннуров, Киселев (1), Пронин (2). «Спартак-Волгоград»: Буров — Усов (3), Еськов, Нежинский (1), Рудай, Иванков, Шайхутдинов (2) — Федотов, Буланаев (2), Шейкин (1), Носаев, Шулев, Андрюков, Жабкин. Выигранные спринты: 2 — 0.5-метровые/голы: 1/1 — 1/0.Удаления: 15 — 12.Серия плей‑офф играется до трёх побед, поэтому матч в Казани стал лишь вторым эпизодом противостояния. Счёт в серии пока 2:0 в пользу «КОС‑Синтеза», но борьба за титул ещё не окончена. Следующие игры пройдут в Волгограде, где «Спартак» получит шанс отыграться перед родными трибунами. Для «КОС‑Синтеза» задача ясна: сохранить концентрацию и использовать преимущество домашней арены, добытое в этих двух матчах. Александр ВеселовскийФото: пресс-служба «Спартак-Волгоград».