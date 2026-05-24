В Свердловской области стартовал турпроект «Знать. Любить. Гордиться!»

Старт региональному этапу всероссийского туристического проекта «Знать. Любить. Гордиться!» дали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, сообщили в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Он проводится в соответствии с задачами нацпроектов «Туризм и гостеприимство» и «Молодёжь и дети».
Проект призван знакомить участников с историей, культурой и природой региона. Принять участие могут как индивидуальные участники в возрасте от 14 до 36 лет, так и семейные команды.
Конкурс проходит в три этапа. На региональном этапе участников ждут викторины по темам «Родные просторы», «Промыслы и промышленность», «Хранители традиций», задания по написанию постов в социальных сетях, а также обучающий интенсив по созданию контента. Для этого подготовлены вопросы, ребусы и логические задачки о Свердловской области.
На окружном этапе участники создадут карточки с демонстрацией интересных объектов своего региона, а в ходе финального этапа каждый сможет разработать свой туристический народный маршрут на основе собранных материалов.
Итоги проекта будут подведены в августе 2026 года. Победители получат возможность отправиться в поездки на Камчатку в Долину гейзеров, в национальный парк «Земля Леопарда» в Приморском крае и в другие уголки России, а финалисты отправятся в путешествия по федеральному округу.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.