В деревне Боровушке в Тюменской области появилась станция питьевой воды

Это практичный способ решить вопрос водоснабжения большой территории.

Блочную станцию подготовки питьевой воды запустили в деревне Боровушке Тюменской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Упоровского района.

Благодаря новой станции почти 100 жителей деревни Боровушки получили источник чистой питьевой воды. Для небольших населенных пунктов блочные станции зарекомендовали себя как практичный способ решить вопрос водоснабжения: они отличаются сравнительно быстрой установкой, неприхотливостью в обслуживании и стабильным качеством очистки воды, соответствующим всем санитарным нормам.

Уточним, что в Упоровском округе уже работает 34 подобных водоочистных сооружения — их появление заметно улучшило доступность качественной питьевой воды для сельских жителей. В планах местной администрации — продолжить работу по обеспечению населения питьевой водой.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.