В Пушкинском районе Петербурга отметили Международный день семьи

Праздничная концертная программа в честь Международного дня семьи состоялась в Пушкинском районном доме культуры в Санкт-Петербурге, сообщили в районной администрации. Мероприятие провели в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
На празднике выступили вокальные и хореографические коллективы района. Для юных гостей перед началом концерта в фойе были организованы творческие мастер-классы. Кроме того, во время торжественной церемонии благодарность от администрации Пушкинского района была вручена семье Бирюковых, которая воспитывает семерых детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.