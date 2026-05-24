Народные приметы на 25 мая: сегодня нельзя ломать деревья

По народному календарю сегодня Епифанов день, Рябиновка. Этот день совпадает с цветением рябины. Рябина считалась символом плодородия, семейного счастья и благополучия, оберегом от сглаза и нечистой силы. Ее высаживали под окнами или около крыльца, чтобы защитить дом от нечисти и недобрых людей. В этот день традиционно ставили в воду веточку рябины и смотрели, как долго она простоит. По приметам, чем дольше она простоит, тем дольше хозяев будет сопровождать удача. Хорошей приметой считалось также, если возле крыльца само вырастет дерево, это предвещало удачу и богатство.