Народные приметы на 25 мая: сегодня нельзя ломать деревья

По народному календарю сегодня Епифанов день, Рябиновка. Этот день совпадает с цветением рябины. Рябина считалась символом плодородия, семейного счастья и благополучия, оберегом от сглаза и нечистой силы. Ее высаживали под окнами или около крыльца, чтобы защитить дом от нечисти и недобрых людей. В этот день традиционно ставили в воду веточку рябины и смотрели, как долго она простоит. По приметам, чем дольше она простоит, тем дольше хозяев будет сопровождать удача. Хорошей приметой считалось также, если возле крыльца само вырастет дерево, это предвещало удачу и богатство.
Сегодня нельзя ломать деревья, это может привести к бедам. Не стоит сегодня грустить и жаловаться, чтобы не стало еще хуже.
Сегодня подходящий день для работы в саду и огороде. Приснившиеся сегодня сны считают вещими, способными предсказать важные события на ближайшие месяцы. Занятия вышивкой и плетение оберегов сегодня принесут удачу. Изготовленные сегодня вещи будут иметь мощную защитную силу.
Не стоит сегодня отправляться в дальнюю дорогу, путь может быть неблагополучным или обернуться потерями. Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, особенно без необходимости — это может «вытянуть силы» и привести к недомоганию.
Народные приметы на 25 мая:
— ясная утренняя заря — к жаркому и засушливому лету с повышенным риском пожаров;
— рябина пышно цветет — к богатому урожаю льна;
— утро пасмурное — лето будет прохладным;
— синие облака плывут по небу вечером — к перемене погоды.
Источник: pogoda.mail.ru.