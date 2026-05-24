Москалькова рассказала о первом разговоре с украинским омбудсменом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экс-уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости, как четыре года назад ей позвонил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и предложил обсудить ряд гуманитарных вопросов, а после первой встречи форматы взаимоотношений существенно расширились.
«Четыре года назад мне позвонил украинский уполномоченный по правам человека и предложил обсудить ряд гуманитарных тем. Мы договорились о встрече на нейтральной полосе, и первые наши темы были связаны с возвращением гражданских людей», — сказала Москалькова.
Она отметила, что первый вопрос, который она решала совместно с Лубинцом, был связан с удержанием в Измаиле гражданских моряков.
«Первый наш контакт был при обмене вот этих 140 с лишним моряков на граждан Украины. А позже наши форматы взаимоотношения существенно расширились», — подчеркнула экс-омбудсмен.
Так, российский и украинский уполномоченные договорились о взаимном посещении военнопленных, передаче им посылок и писем, совместной работе по поиску без вести пропавших в ходе СВО и воссоединении семей между государствами.