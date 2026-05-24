Будущие трактористы из Новосибирской области побывали на сельхозпредприятии

Учащиеся старших курсов Искитимского центра профессионального обучения побывали в профориентационном туре на сельскохозяйственном предприятии «Степное» в Новосибирской области. Мероприятие провели при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Старшекурсники, обучающиеся на трактористов, смогли увидеть, как работают специалисты во время посевной кампании. Также они больше узнали о производственных процессах. В сентябре 2025 года сюда уже приезжали другие студенты. В итоге трое из них решили начать свою карьеру в «Степном».
Всего с начала 2026 года центры занятости Новосибирской области провели более 450 профориентационных мероприятий. Участие в этих событиях приняли свыше 2,5 тыс. человек. Особое внимание во время подобных мероприятий уделяют профориентации молодежи, в том числе школьников и студентов. Им рассказывают о специальностях, которые сегодня востребованы на предприятиях региона.
«Мы создаем все условия для того, чтобы молодежь могла сделать осознанный выбор будущей специальности, ориентируясь на потребности регионального рынка труда», — сказала начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.