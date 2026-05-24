Будущие трактористы из Новосибирской области побывали на сельхозпредприятии

Всего с начала 2026 года центры занятости Новосибирской области провели более 450 профориентационных мероприятий. Участие в этих событиях приняли свыше 2,5 тыс. человек. Особое внимание во время подобных мероприятий уделяют профориентации молодежи, в том числе школьников и студентов. Им рассказывают о специальностях, которые сегодня востребованы на предприятиях региона.