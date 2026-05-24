Лесопожарный центр в Красноярском крае получил новые грузовые автомобили

Бортовые автомобили повышенной проходимости будут использовать для доставки лесопожарных групп и оборудования к очагам огня. Технику направили в Северо-Енисейское, Ярцевское, Богучанское, Кодинское, Пировское, Саянское и Мотыгинское лесничества. Грузовики оборудованы тахографами и спутниковой навигацией. Благодаря этому местоположение машин отображается в режиме реального времени. Годом ранее такие автомобили поступили в распоряжение Байкитского, Ванаварского, Подкаменно-Тунгусского и Туруханского подразделений.