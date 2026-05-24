Лесопожарный центр в Красноярском крае получил новые грузовые автомобили

Семь новых грузовиков пополнили автопарк лесопожарного центра Красноярского края, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона. Современный транспорт позволит специалистам в том числе эффективнее тушить природные возгорания, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Бортовые автомобили повышенной проходимости будут использовать для доставки лесопожарных групп и оборудования к очагам огня. Технику направили в Северо-Енисейское, Ярцевское, Богучанское, Кодинское, Пировское, Саянское и Мотыгинское лесничества. Грузовики оборудованы тахографами и спутниковой навигацией. Благодаря этому местоположение машин отображается в режиме реального времени. Годом ранее такие автомобили поступили в распоряжение Байкитского, Ванаварского, Подкаменно-Тунгусского и Туруханского подразделений.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.