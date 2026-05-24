Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане состоялся финальный слет проекта «Школьный бизнес-старт»

Юные предприниматели презентовали свои идеи: от возрождения местных традиций и ремесел до смелых технологических решений.

Источник: Национальные проекты России

Финальный слет проекта «Школьный бизнес-старт» состоялся в Татарстане при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Сармановском местном отделении партии «Единая Россия». Участие в мероприятии приняли 120 юных предпринимателей со всей республики.

Всего до финала дошли 12 команд. Это представители Казани, Мензелинского, Буинского, Камско-Устьинского, Тюлячинского, Тетюшского, Бугульминского и Сармановского районов. Они презентовали самые разные идеи: от возрождения местных традиций и ремесел до смелых технологических решений. Подростки, защищая свои проекты перед жюри, показали креативный подход, умение чувствовать рынок и быстро адаптироваться к изменениям.

По итогам слета были определены команды-победители в номинациях «Отечественные производители», «Прорыв года», «Бизнес будущего». Уже этим летом они отправятся в Москву. Там ребята познакомятся с разными достопримечательностями и побывают в технопарке «Сколково».

«В игровом формате дети осваивают основы финансовой грамотности и предпринимательского мышления, учатся презентовать идеи, работать в команде и защищать проекты перед экспертами. Но главное — они получают реальный деловой опыт, который помогает им осознанно выбирать профессиональную траекторию, а для многих становится импульсом к запуску собственных бизнес-идей», — отметила первый заместитель министра экономики Татарстана — директор департамента развития предпринимательства региона Наталья Кондратова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше