В Татарстане состоялся финальный слет проекта «Школьный бизнес-старт»

Финальный слет проекта «Школьный бизнес-старт» состоялся в Татарстане при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Сармановском местном отделении партии «Единая Россия». Участие в мероприятии приняли 120 юных предпринимателей со всей республики.
Всего до финала дошли 12 команд. Это представители Казани, Мензелинского, Буинского, Камско-Устьинского, Тюлячинского, Тетюшского, Бугульминского и Сармановского районов. Они презентовали самые разные идеи: от возрождения местных традиций и ремесел до смелых технологических решений. Подростки, защищая свои проекты перед жюри, показали креативный подход, умение чувствовать рынок и быстро адаптироваться к изменениям.
По итогам слета были определены команды-победители в номинациях «Отечественные производители», «Прорыв года», «Бизнес будущего». Уже этим летом они отправятся в Москву. Там ребята познакомятся с разными достопримечательностями и побывают в технопарке «Сколково».
«В игровом формате дети осваивают основы финансовой грамотности и предпринимательского мышления, учатся презентовать идеи, работать в команде и защищать проекты перед экспертами. Но главное — они получают реальный деловой опыт, который помогает им осознанно выбирать профессиональную траекторию, а для многих становится импульсом к запуску собственных бизнес-идей», — отметила первый заместитель министра экономики Татарстана — директор департамента развития предпринимательства региона Наталья Кондратова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.