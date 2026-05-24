«Горжусь командой, горжусь болельщиками»: Дмитрий Парфёнов подвёл итоги стыковых матчей «Ротора»

Итоговый результат вызвал полярные эмоции у наставников команд — разберёмся, что чувствовали тренеры после напряжённого противостояния. Эмоции и реакция Мурата Искакова («Акрон»)Настроение и. о. главного тренера «Акрона» Мурата Искакова после финального свистка можно охарактеризовать как облегчение с примесью грусти. С одной стороны, он явно испытывал радость от успеха: команда сохранила место в РПЛ, выполнив важнейшую задачу. Это чувство проявилось в словах благодарности игрокам и коллегам: — Советовались ли с Зауром Тедеевым перед последними матчами? Конечно, советовались. Он лучше всех знает возможности и психоэмоциональные особенности этих футболистов. Без него вряд ли бы это всё получилось, так что мы были на связи. С другой стороны, Искаков не скрывал психологического напряжения, которое испытывала команда: — Нам было сегодня очень сложно, в первую очередь психологически, присутствовала боязнь ошибки. Особую теплоту и признательность тренер выразил Артёму Дзюбе: — Очень надеялись, что он восстановится. Он настоящий мужчина, настоящий профессионал. На неделю раньше срока вышел из лазарета и помог команде выиграть. Кульминацией пресс‑конференции стало объявление об уходе: — Хочу объявить, что прекращаю работу в «Акроне».Это заявление добавило нотку грусти в общую картину триумфа. Искаков также проявил спортивное благородство, поздравив соперников: — Поздравляю и «Ротор», очень боевая и крепкая команда, надеюсь, в следующем году они без стыков попадут в РПЛ. Эмоции и реакция Дмитрия Парфёнова («Ротор»)Настроение главного тренера «Ротора» Дмитрия Парфёнова было резко контрастным — смесь разочарования, обиды и гордости. Он жёстко раскритиковал судейство: — Сегодня в нашу сторону был плевок. Мы своё дело сделали, забили мяч, который отменили. Тренер напомнил и о спорном эпизоде первого матча: — Там и соперник должен был оставаться вдесятером на 4‑й минуте, мы молчали терпеливо и солидно. При этом Парфёнов нашёл слова поддержки для своих игроков: — Могу сказать только тёплые слова в адрес команды, до последнего держали соперника в напряжении. Завершил выступление он с оптимизмом относительно будущего клуба: — Горжусь командой. Также горжусь болельщиками. Мы ещё доберёмся до РПЛ. «Акрон» сохранил место в РПЛ благодаря грамотной тактике, опыту ушедшего тренера Заура Тедеева и индивидуальному мастерству игроков. Уход Искакова оставляет вопрос о новом наставнике открытым. «Ротор» продемонстрировал характер, но не смог преодолеть последствия неудачной первой игры и спорных судейских решений. Команда получила ценный опыт и намерена получить повышение в классе в следующем сезоне. Этот стыковой матч показал, насколько важны хладнокровие, поддержка тренерского штаба и вера в собственные силы — качества, которые в полной мере проявились у обеих команд, несмотря на разные итоговые результаты. Александр Веселовский.