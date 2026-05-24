Bloomberg: Вирус Эбола распространяется в Конго, несмотря на отмену авиарейсов

На территории Конго продолжает распространяться вирус Эбола, несмотря на приостановку авиасообщения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что власти Конго отменили авиарейсы в город Банья на востоке страны и из него, поскольку эпидемия лихорадки Эбола охватила уже три провинции. Всего в республике был зафиксирован 91 подтвержденный случай заражения. Также насчитывается 867 подозрительных случаев и 204 с вероятным летальным исходом из-за заражения.
Всего было зафиксировано 1745 идентифицированных контактов с заболевшими людьми, однако медикам удалось отследить лишь одну пятую часть их них.
Ранее KP.RU сообщал, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о рисках распространения вируса Эбола в России. По словам министра, в настоящий момент он отсутствует, в стране действует усиленный санитарно-карантинный контроль.