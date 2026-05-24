Bloomberg: Вирус Эбола распространяется в Конго, несмотря на отмену авиарейсов

Уточняется, что власти Конго отменили авиарейсы в город Банья на востоке страны и из него, поскольку эпидемия лихорадки Эбола охватила уже три провинции. Всего в республике был зафиксирован 91 подтвержденный случай заражения. Также насчитывается 867 подозрительных случаев и 204 с вероятным летальным исходом из-за заражения.